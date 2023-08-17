Эксперт усомнился в появлении высокоскоростной магистрали Москва-Петербург Эксперт Гуревич: в России нет подходящего подвижного состава для магистрали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшее время в России вряд ли будет построена высокоскоростная магистраль Москва-Петербург, заявил NEWS.ru эксперт по транспорту Яков Гуревич. По его словам, в стране нет подходящего подвижного состава, при этом в целом подобные проекты не осуществляются очень быстро.

Мне не кажется, что сейчас самое время для этого проекта и что его можно на самом деле реализовать. <...> Подвижного состава у нас нет, — сказал Гуревич.

Он отметил, что строительство таких магистралей скорее характерно для Китая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он подчеркнул, что строительство новой высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга положительно повлияет на грузоперевозки. В частности она позволит освободить действующую магистраль для передвижения грузовых составов. Путин добавил, что такие магистрали также необходимо проложить до Нижнего Новгорода, Казани и Воронежа.

До этого глава государства принял участие в церемонии запуска третьего диаметра МЦД-3, который проходит от Зеленограда до Раменского. Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, диаметр сделал метро еще более доступным для 3,5 млн человек. Кроме того, благодаря запуску МЦД-3, стоимость поездок на наземном метро сократится. Пассажиры также смогут бесплатно пересесть со станций МЦД-3 на метро, МЦК и другие диаметры.