Путин предложил связать Москву и Петербург высокоскоростной магистралью

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Момент для запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом наступил, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие магистрали также необходимо проложить до Нижнего Новгорода, Казани и Воронежа.

Президент подчеркнул, что строительство новой высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга положительно повлияет на грузоперевозки. В частности она позволит освободить действующую магистраль для передвижения грузовых составов.

Глава государства ранее принял участие в церемонии запуска третьего диаметра МЦД-3, который проходит от Зеленограда до Раменского. Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, диаметр сделал метро еще более доступным для 3,5 млн человек. Кроме того, благодаря запуску МЦД-3 стоимость поездок на наземном метро сократится. Пассажиры также смогут бесплатно пересесть со станций МЦД-3 на метро, МЦК и другие диаметры.

Как сообщалось ранее, российские специалисты построят железную дорогу в Иране, которая станет частью транспортного коридора «Север — Юг». Он пролегает из России в Индию через Иран и Азербайджан. Предполагается, что открытие дороги позволит сократить время поставок товаров и сделает их дешевле. Кроме того, новая магистраль внесет вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.