Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета Ан-24

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате крушения самолета в Амурской области, передает ТАСС. Речь идет об авиакатастрофе с Ан-24, которая произошла в четверг, 24 июля.

Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе, — поделился глава государства.

Президент отметил, что при крушении гражданского самолета погибли десятки человек. Слова соболезнования он произнес перед началом совещания по вопросу развития подводного Военно-морского флота России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой. Глава республики отметил, что его народ разделяет скорбь родных и близких жертв трагедии.

Власти Амурской области решили объявить трехдневный траур в связи с крушением Ан-24. Губернатор региона Василий Орлов выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Траур начнется 25 июля, а в течение трех дней флаги в области будут приспущены.