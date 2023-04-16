Путин встретился с министром обороны Китая

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу, — заявил Песков.

Во встрече также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. Он расположился по ту же сторону стола, что и министр из КНР.

Вы прибыли в Россию после визита нашего большого друга, моего друга — председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств, — начал свое обращение к китайскому гостю Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что позже будет информация об итогах встречи.