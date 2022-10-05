Путин вспомнил басню Крылова, похвалив Кравцова за решение проблем учителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Во время встречи с лауреатами и финалистами российского конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин вспомнил басню Крылова «Кукушка и петух». Когда российский лидер похвалил министра просвещения Сергея Кравцова за решение проблем учителей, тот ответил, что это было поручением главы государства.

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, — заметил Путин.

По словам главы государства, самое главное, что сейчас уже намечены планы того, как двигаться дальше, чтобы облегчить деятельность учителей, которые смогут сосредоточиться на педагогическом образовательном процессе.

Также Путин призвал укреплять и выстраивать в России суверенную систему образования и воспитания подрастающего поколения. По его словам, следует исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории. Он уточнил, что при этом не стоит бояться стандартизации учебников истории и обществознания.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало учителям российских школ рассказать ученикам 5–11-х классов о важности референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР и других подконтрольных России территориях по вхождению в состав РФ. На сайте проекта «Разговоры о важном» можно найти методические материалы для педагогов по тому, как должны строиться уроки патриотического воспитания.