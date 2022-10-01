Минпросвещения рекомендовало рассказать школьникам о важности референдумов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Министерство просвещения рекомендовало учителям российских школ рассказать ученикам 5-11 классов о важности референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР и других подконтрольных России территориях по вхождению в состав РФ. На сайте проекта «Разговоры о важном» можно найти методические материалы для педагогов по тому, как должны строиться уроки патриотического воспитания.

В одном из документов рассказывается о том, что такое референдум, когда состоялись голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, истоки конфликта на Украине, а также мировой опыт проведения подобных референдумов.

Это русские земли, на которых живут русские люди. Города Херсон и Запорожье были основаны Екатериной II в 1778 году как центры кораблестроения России. Несколькими годами позже образовались города Луганск и Донецк, ставшие крупными промышленными российскими центрами, — сказано в сценарии факультативных уроков.

Учителям рекомендуют рассказывать, что все эти регионы входили в состав РФ и «лишь последние 30 лет существовали отдельно». Также в методичке указывается, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей «практически единогласно» высказались за присоединение к России.

В нашей стране теперь не 85, а 89 субъектов Российской Федерации, число россиян увеличилось более чем на шесть млн человек, а население России превысило 152 млн. жителей. Вновь российскими стали такие крупные города, как Донецк, Мариуполь, Луганск, Мелитополь, Энергодар, Херсон, — сказано в тексте документа.

Ранее сообщалось, что в Москве директор школы № 1568 в Южном Медведково сообщил в полицию об ученике, который критиковал флаг России и уроки «Разговоры о важном». Шестиклассник Андрей М. направил письмо директору с просьбой демонтировать флагшток на пришкольной территории, отменить проведение торжественных линеек с поднятием флага и исполнением гимна РФ, а также перестать проводить внеурочные мероприятия «Разговоры о важном». Отмечается, что письмо было анонимным, но школьника вычислили по почерку.