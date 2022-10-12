Путин передал звезду Героя России дочери полковника Качуры Путин передал звезду Героя России дочери полковника Качуры, погибшей в ходе СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Елена Карабет

Президент РФ Владимир Путин передал звезду Героя России Елене Карабет — дочери полковника Ольги Качуры с позывным Корса, погибшей в ходе спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что она была мужественным человеком и «абсолютно знаковым» для Донбасса. Он добавил, что за время командования Качурой подразделением не было ни одной потери среди вверенного ей личного состава.

Передаю вам государственную награду России, звезду Героя, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным и абсолютно знаковым для Донбасса, для Донецкой Республики, — отметил президент.

В свою очередь Карабет поблагодарила российского лидера за награду, отметив, что Качура погибла в бою, защищая Родину.

Хотелось бы, конечно, чтобы мама лично получила эту награду, но, к сожалению, она погибла, защищая Родину, — сказала Карабет.

Также она рассказала президенту о планах продолжить дело матери, защищая Донбасс.

Качура была командиром подразделения реактивной артиллерии Народной милиции ДНР, ее называли легендой армии республики. Военная карьера полковника началась в апреле 2014 года в Славянске. В начале августа Путин подписал указ о посмертном присвоении ей звания Героя России.