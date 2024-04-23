Путин вручил награды строителям БАМа

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщается на сайте Кремля. Торжественные мероприятия в честь 50-летия начала строительства магистрали проходят в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства поблагодарил ветеранов строительства и вручил награды.

Еще раз поздравляю с юбилеем строительства БАМа. Я благодарю ветеранов-БАМовцев. Желаю нынешним и будущим поколениям строителей успехов и железнодорожников и больших свершений, — сказал президент.

Глава государства вручил Золотую звезду Героя Труда РФ, ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней, «За доблестный труд», Александра Невского, Почета и Дружбы.

Ранее стало известно, что площадь трех вокзалов в Москве получит новое название в честь строителей БАМа. Об этом сообщил начальник Главного управления по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Ефим Басин на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он уточнил, что решение приняли в городской мэрии.

Накануне российский лидер отметил важную роль Гейдара Алиева, отца лидера Азербайджана Ильхама Алиева, в строительстве БАМа и ее значимости для всего СССР. Открывая встречу с азербайджанским коллегой, Путин напомнил, что Алиев-старший курировал прокладку магистрали.