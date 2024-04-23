Площадь трех вокзалов в Москве получит новое название Площадь трех вокзалов в Москве получит название в честь строителей БАМа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Начальник Главного управления по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Ефим Басин на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что площадь трех вокзалов в Москве получит новое название в честь строителей БАМа. Он уточнил, что решение приняли в городской мэрии, пишет «Коммерсант».

Встреча политиков была приурочена к 50-летию стройки магистрали, участие в которой принимал Гейдар Алиев, отец азербайджанского лидера. Он был одним из организаторов этого проекта, имевшего важное значение для всего Советского Союза, подчеркнул Путин.

Все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем — мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом! — сказал Путин, обращаясь к Алиеву.

Официально площадь трех вокзалов в российской столице называется Комсомольская. До 1933 года она была Каланчевской площадью. Там расположены сразу три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.

Ранее стало известно, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о переименовании 336 населенных пунктов и семи районов. В документе приводятся старые и новые названия. Например, закарпатское Пушкино хотят переименовать в Межлесье, одесскую Надеждовку — в Шампань, село Роща — в Новый Париж, а город Южное — в Порт-Анненталь. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что данная инициатива свидетельствует о небольшом уме и подростковом ребячестве украинской власти.