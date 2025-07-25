Путин упростил возвращение в Россию некоторым иностранцам

Не успевшие узаконить пребывание в России граждане Молдавии смогут урегулировать правовое положение в стране до 2026 года, следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа. Новшество распространяется на въезжающих в Россию с 1 октября текущего года молдавских граждан.

Урегулировать правовое положение в РФ они смогут, обратившись в территориальный орган МВД до 1 января 2026 года включительно.

Ранее из доклада Банка России «Региональная экономика» стало известно, что российский бизнес все чаще нанимает работников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот. По данным регулятора, постепенно меняется соотношение таких иностранцев с мигрантами из стран СНГ. В ЦБ отметили, что квоты на работу мигрантов из Африки и Юго-Восточной Азии появились в Тамбовской области.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает обмен данными о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева, законопроект об учете детей мигрантов нужен для прозрачности системы.