Путин: украинское руководство встало на путь терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинское руководство при поддержке Запада открыто встало на путь терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности. По словам российского лидера, которые приводятся на официальном сайте Кремля, российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.

Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма, — отметил глава государства.

В числе методов Киева он перечислил диверсии против гражданских объектов, а также топливной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, Путин припомнил теракты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

До этого Путин сообщил, что стало триггером конфликта на Украине. По словам российского лидера, страны Запада в 2014 году фактически развязали войну, поэтому Москва была вынуждена постепенно втянуться в ситуацию, чтобы защитить людей.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились. Президент уточнил, что Москва не собирается отказываться от целей и задач специальной военной операции, а Киев несет тяжелые потери. Кроме того, Запад при планировании разрушить экономику России не учел элементарную вещь: банковский сектор является частью экономики страны, поэтому сможет преодолеть все сложности.