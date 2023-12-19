Путин: все попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение разрушились

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Владимир Путин

Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, Москва не собирается отказываться от целей специальной военной операции, а Киев несет тяжелые потери.

Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств, — сказал он.

Путин добавил, что противник в значительной степени растратил резервы. Киев таким образом пытался показать своим хозяевам хоть какой-то результат своего хваленого контрнаступления, отметил он.

Глава государства подчеркнул, что западные страны не отказываются от стратегии сдерживания России. Более того, они не собираются оставлять свои агрессивные цели на Украине.

Путин также отметил резко возросшую активность сил НАТО. По его словам, к границам России были переброшены значительные силы из США. Он уточнил, что численность войск Альянса увеличилась в Восточной и Центральной Европе. Глава государства напомнил об обещании Запада не расширять НАТО на восток, однако представители Альянса «врут беззастенчиво на каждом шагу».