Путин объяснил, что стало триггером конфликта на Украине Путин: в 2014 году Запад фактически развязал войну на Украине

Страны Запада в 2014 году фактически развязали войну на Украине, заявил на коллегии Минобороны президент России Владимир Путин. По его словам, Москва была вынуждена постепенно втянуться в ситуацию, чтобы защитить людей.

Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех просто не истребили. <...> Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года и вынудил Россию отвечать, — подчеркнул Путин.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились. Президент уточнил, что Москва не собирается отказываться от целей и задач специальной военной операции, а Киев несет тяжелые потери.

Путин добавил, что противник уже в значительной степени растратил резервы. Украина таким образом пыталась показать своим хозяевам хоть какой-то результат своего хваленого контрнаступления, отметил он. При этом российский лидер подчеркнул, что западные страны не отказываются от стратегии сдерживания РФ. Более того, они не собираются оставлять свои агрессивные цели на Украине, резюмировал президент.