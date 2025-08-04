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04 августа 2025 в 15:24

Путин указал Пушилину на одну важную проблему

Пушилин на встрече с Путиным сообщил о потерях 60% воды при подаче в ДНР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Потери при подаче воды по новому водоводу в Донецкой Народной Республике достигают 60% из-за высокой изношенности сетей, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, когда российский лидер указал на данную проблему. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, вода подается на несколько часов раз в три дня в Донецко-Макеевской агломерации, в Енакиево и близлежащих городах — раз в четыре дня, в Мариуполе — раз в два дня.

Денис Владимирович, но, к сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, — большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов, — обратил внимание президент.

Пушилин признал проблему и пояснил, что сети водоснабжения в регионе не ремонтировались десятилетиями. По его данным, каждый день коммунальщики устраняют порядка 100 порывов, а иногда доходило до двух тысяч утечек в неделю.

Пушилин сообщил, что в настоящее время рассматриваются дополнительные меры по организации ремонтных работ. По его словам, уже были усилены ремонтные бригады, а работы, начатые еще в прошлом году, планируется завершить в ближайшее время.

Глава ДНР отметил, что осуществляется перераспределение водных ресурсов между сохранившими запас воды водоемами. В частности, планируется перенаправление воды из Углегорского водохранилища в сторону Енакиево для обеспечения потребностей региона. Глава республики подчеркнул, что эта внутренняя переброска позволит решить проблему водоснабжения.

Ранее Пушилин сообщал, что в ДНР фиксировались перебои в подаче воды и электричества из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Он отмечал, что противник намеренно целился в объекты критической инфраструктуры.

Россия
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Денис Пушилин
Владимир Путин
вода
водоснабжение
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