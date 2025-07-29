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29 июля 2025 в 11:25

Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе

Пушилин: украинские обстрелы вызвали перебои в подаче воды и электричества в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Донецкой Народной Республике фиксируются перебои в подаче воды и электричества из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, противник намеренно целился в объекты критической инфраструктуры.

Противник целился в объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть попадания, есть повреждения. От электроэнергии были отключены ряд школ, детских садов, больниц. <…> Также, к сожалению, коснулось это и объектов водоснабжения, — отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что на местах работают профильные службы. Специалисты изучают последствия атак, чтобы возобновить подачу воды и электричества «даже в том непростом графике, в котором мы и так подаем воду», подчеркнул он.

Минувшей ночью сообщалось, что ВСУ наносят удары беспилотниками по нескольким населенным пунктам ДНР. Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы республики указало, что последствия нападений на данный момент уточняются.

Россия
ДНР
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вода
электричество
Денис Пушилин
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