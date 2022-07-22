Путин созвонился с Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы Белоруссии. Главными темами беседы стали двустороннее сотрудничество, проекты по импортозамещению, а также назначение нового посла республики в РФ.

Главной темой разговора стало двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экс-посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко на этой должности сменит заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции.

Отдельно Путин проинформировал Лукашенко о прошедших переговорах в Тегеране. Кроме того, главы государств обсудили график предстоящих контактов.

Накануне Владимир Путин принял участие в трехстороннем саммите, на котором присутствовали также президенты Ирана и Турции. Российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры.