Путин сообщил о снижении инфляции в России

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Президент России Владимир Путин отметил тренд на снижение инфляции в стране. На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке он отметил, что этот показатель важен для всех стран объединения, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на экономики стран ЕАЭС.

У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в странах еврозоны самые большие показатели инфляции за последние 30–40 лет. Он напомнил, что России предрекали спад экономики под 20%. Однако, по словам главы государства, спад составит в этом году 2,9%. В 2023 году ожидается спад в районе 0,9%.

6 декабря президент отметил, что в России уровень инфляции ниже, чем был до проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это «непрофессионально».

Песков признал, что ограничения вызывают трудности для Москвы, однако они не носят критического характера. Он подчеркнул, что российская экономика адаптируется к рестрикциям и специалисты это «прекрасно видят».

30 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство контролирует уровень инфляции в стране. По его словам, госзаимствования на рынке не оказывают влияния на рост и динамику изменения цен.