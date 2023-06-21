Путин сообщил, что ВСУ могут потерять армию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

ВСУ несут большие потери в ходе своего контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости. Киев опасается крупных потерь в будущем, что может привести к утрате боевого потенциала и украинской армии. Он отметил, что сейчас на линии соприкосновения наблюдается затишье. ВСУ не проводят активных наступательных операций.

На данный момент наблюдаем затишье, потому что противник несёт серьёзные потери, — сказал Путин.

Украинский президент Владимир Зеленский 21 июня сообщил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем планировала Украина. Он подчеркнул, что боевые действия — это «не голливудский фильм» и в жизни все происходит иначе.

Президент добавил, что ВСУ будут продвигаться так, как посчитают нужным, невзирая на попытки давления. Он также напомнил о необходимости гарантий безопасности для Киева и назвал конечной целью вступление в НАТО.

Ранее газета The Wall Street Journal предрекла контрнаступлению ВСУ «долгую и смертоносную мясорубку», которая не достигнет своих целей. В материале издания отмечается, что об этом свидетельствуют неудачи украинских военных, которые понесли большие потери в ходе своей операции. Журналисты при этом отдельно выделили потенциал российских мин, которые наносят большой ущерб ВСУ.