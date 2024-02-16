Путин согласовал схему скоростной магистрали до Санкт-Петербурга Песков: схема ВСМ Москва — Петербург согласована на совещании у Путина

Фото: Kremlin.ru/Александр Рюмин/ТАСС

Высокоскоростная железная дорога (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам соответствующего совещания, которое провел глава государства. По словам представителя Кремля, основная схема строительства согласована.

ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны, — подчеркнул Песков.

В ходе совещания Владимир Путин также заявил о том, что создание инфраструктуры и подвижного состава для высокоскоростных магистралей должно вестись на отечественной технологической базе. По мнению главы государства, производство высокоскоростных поездов может быть налажено, в частности, на базе завода «Уральские локомотивы». Российский лидер отметил, что высокоскоростные маршруты помогут нарастить пропускную способность железных дорог, разгрузят аэропорты и будут способствовать росту внутреннего туризма.

В настоящее время в России нет ни одной железной дороги, предназначенной для движения со скоростью выше 250 километров в час. Вопрос о строительстве подобных магистралей рассматривался в СССР с конца 1960-х годов, в 1992 году для строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом было создано акционерное общество. Работы предполагалось завершить уже в 2000 году, однако в 1998 году предыдущие решения по магистрали были фактически отменены. В дальнейшем власти вернулись к планам создания сразу нескольких ВСМ.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров рассказал, что запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года. Он уточнил, что стоимость проезда будет чуть дороже билетов на «Сапсан». Другие высокоскоростные железнодорожные магистрали планируется построить в стране до 2043 года.