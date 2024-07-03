Путин согласился посетить одну приграничную страну Путин согласился посетить в ноябре Казахстан по приглашению Токаева

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Президент России Владимир Путин согласился посетить с государственным визитом Казахстан в ноябре текущего года. Такое предложение казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сделал своему коллеге во время двусторонней встречи лидеров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает РИА Новости.

Хочу выразить Вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. <…> Благодарю Вас за приглашение, оно, безусловно, принимается, — сказал Путин.

Как заметил Токаев, такой визит «просто необходим» для того, чтобы темп сотрудничества Москвы и Астаны оставался на том же высоком уровне, что и сейчас. В свою очередь российский лидер заметил, что наиболее рационально было бы провести такую встречу в связи с предстоящим саммитом ОДКБ.

Ранее Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай не создают никаких блоков, не сотрудничают против кого-либо. Российский лидер добавил, что обе страны действуют в интересах собственных народов, а отношения Москвы и Пекина переживают наилучший период в своей истории, выстраиваясь на принципах равноправия.

До этого Си Цзиньпин заявил, что вопросы международных отношений необходимо решать при участии всех сторон, а не только тех стран, «у кого руки посильнее». По его словам, принципы Устава ООН не перестали быть неприменимыми к нашему времени, они приобрели еще большую актуальность.