Си Цзиньпин рассказал, кто должен решать мировые проблемы Си Цзиньпин: мировые дела должны решать все страны, а не только сильные

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Вопросы международных отношений необходимо решать при участии всех сторон, а не только тех стран, «у кого руки посильнее», заявил на мероприятии в честь 70-летия договора о пяти принципах мирного сосуществования председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, принципы Устава ООН не перестали быть неприменимыми к нашему времени, они приобрели еще большую актуальность, передает ТАСС.

Без честности и правосудия политика силы будет процветать, а закон джунглей станет повсеместным. Перед лицом новой обстановки и новых вызовов авторитет и центральное место ООН должны лишь укрепляться, а не ослабевать, — заявил Си Цзиньпин.

Договор «Пять принципов мирного сосуществования» в 1954 году подписали КНР, Индия и Тибет. В него вошли положения о территориальной целостности и взаимном уважении суверенитета, принцип ненападения и невмешательства во внутреннюю политику, равноправие и основанное на взаимной выгоде мирное сосуществование.

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин обвинил США в провоцировании Китая совершить нападение на Тайвань. Об этом политик рассказал на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года. Китайский лидер отметил, что не попался «на приманку» Вашингтона.