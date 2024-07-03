Путин рассказал, как сотрудничают Россия и Китай Путин: Россия и Китай не действуют против других стран и не создают блоков

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Владимир Путин

Россия и Китай не создают никаких блоков, не сотрудничают против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС. Российский лидер добавил, что обе страны действуют в интересах собственных народов, а отношения Москвы и Пекина переживают наилучший период в своей истории, выстраиваясь на принципах равноправия.

Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было — мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов, — сказал российский лидер.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что вопросы международных отношений необходимо решать при участии всех сторон, а не только тех стран, «у кого руки посильнее». По его словам, принципы Устава ООН не перестали быть неприменимыми к нашему времени, они приобрели еще большую актуальность.

Сегодня, 3 июля, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок Си Цзиньпина может закончить украинский конфликт. По мнению Стубба, российский президент Владимир Путин «был бы вынужден» согласиться на мирные переговоры, получи он соответствующий совет от китайского лидера.