Путин сменил посла в Азербайджане

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Михаил Евдокимов

Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджане. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации. Михаила Бочарникова на посту сменил Михаил Евдокимов. Причины такого решения не уточняются.

Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджанской Республике, — говорится в тексте указа.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин зaявил, что Москва последовательно содействует Армении и Азербайджану в выработке параметров мирнoго договора между Ереваном и Баку. Он также назвал естественным и логичным процессом то, что стороны напрямую обсуждают текст мирнoго договора.

2 июня в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана. На переговорах также присутствуют вице-премьеры Азербайджана и Армении — Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

В мае президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики и выразил надежду, что страны еще сильнее укрепят свои партнерские связи.