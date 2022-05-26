Путин: Россию пытаются выдавить с экономической арены Путин заявил, что Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены

Владимир Путин / Фото Kremlin.ru

Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, ее пытаются «выдавить», но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин на I Евразийском экономическом форуме. Он добавил, что страна не собирается сама отрезать себя от технологий развитых стран, поскольку видит преимущество их экономик.

Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества в высоких технологиях, преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет, — заявил Путин.

Он отметил, что Россия отдает больший приоритет развитию отношений с ее «непосредственными, естественными соседями».

Также президент подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. По словам Путина, Россия не станет сосредотачиваться только на нём и будет развиваться в целом.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России объявили не только экономическую, но и научную блокаду, ограничив российским учёным доступ к технологиям и контакты с западными коллегами. По его словам, перед страной стоят серьёзные вызовы, связанные с обеспечением технологического суверенитета и независимости России от импорта.