Медведев назвал последствия санкций для российской науки Медведев заявил о научной блокаде России в результате санкций

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

России объявили не только экономическую, но и научную блокаду, ограничив российским учёным доступ к технологиям и контакты с западными коллегами, заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, перед страной стоят серьёзные вызовы, связанные с обеспечением технологического суверенитета и независимости России от импорта.

Нам объявили блокаду и экономическую, и, к сожалению, даже научную. <....> Где-то это более явно проявляется, где-то менее открыто, но тем не менее все эти проблемы есть, — подчеркнул Медведев.

Ранее специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл заявил, что санкции, введённые против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и западным миром. По его мнению, прекращение сотрудничества российских и международных институтов, отмена доступа учёных к мировым научным журналам и запрет на финансирование совместных исследований может серьёзно ударить по сфере международной безопасности, что усугубит риск войны. Кроме того, завершение международного сотрудничества печально отразится, в частности, на исследованиях по изменению климата, особенно по вопросу потепления в Арктике.