СМИ предупредило об угрозе войны из-за санкций против российских учёных Политолог Рендалл: санкции против России в сфере науки повышают риск войны с Западом

Фото ESA/via Globallookpress.com

Введённые против России в научной сфере санкции грозят войной между Москвой и западным миром. Об этом предупредил в статье для издания National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

По его мнению, прекращение сотрудничества российских и международных институтов, отмена доступа учёных к мировым научным журналам и запрет на финансирование совместных исследований может серьёзно ударить по сфере международной безопасности.

Это усугубит риск войны. Контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчёт становится все вероятнее, — написал эксперт.

Рендалл также добавил, что завершение международного сотрудничества печально отразится, в частности, на исследованиях по изменению климата, особенно — по вопросу потепления в Арктике.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что для зарубежных учёных, желающих работать в российских НИИ и университетах, следует ввести безвизовый режим въезда. По его мнению, это позволит России конкурировать с США и пойдет на благо развития страны.

Таким образом депутат отреагировал на сообщение агентства Bloomberg о том, что администрация США решила смягчить визовые требования для ведущих учёных, желающих приехать в США. В случае принятия соответствующего закона, в Штаты смогут попасть россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.