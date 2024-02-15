Путин разрешил сделки с акциями «Группы Ренессанс Страхование» и Ozon

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрешил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings PLC, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Ограничения были введены в августе 2022 года.

Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и «Озон Холдингс Пиэлси» (Ozon Holdings PLC), — говорится в документе.

5 августа 2022 года Путин подписал указ, запрещающий ряд сделок, касающихся участия иностранцев из так называемых недружественных стран в отечественных компаниях. Ограничения были распространены, в частности, на операции с принадлежащими иностранным гражданам ценными бумагами российских компаний, включая ТЭК. Проведение сделок возможно только по специальному разрешению.

«Группа Ренессанс Страхование» позиционирует себя как диверсифицированная независимая страховая компания России. Она работает на рынке уже 25 лет.

Ozon — одна из крупнейших интернет-компаний в РФ. Ее головная структура зарегистрирована на Кипре.

Ранее Владимир Путин дал разрешение иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании «РуссНефть». Швейцарскому трейдеру Glencore принадлежало в компании 23,46%. Как следует из распоряжения, такие сделки могут повлечь за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами. До этого президент РФ позволил Росбанку выкупить акции Societe Generale в ВТБ, «Россетях», «РусГидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и АЛРОСА.