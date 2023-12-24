Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale в ВТБ, «Россетях», «РусГидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и АЛРОСА. Об этом говорится в опубликованном распоряжении президента. Вместе с тем Росбанку дозволено выкупить доли Societe Generale в компаниях: ТГК-1, «Роснефть», «Татнефть», Новолипецкий металлургический комбинат, «Ростелеком», ЛУКОЙЛ, «Северсталь», «Юнипро», «Полюс», «Норникель», ОГК-2, «Мосэнерго», «Транснефть», «Аэрофлот», «Русснефть», «Газпром нефть», а также долю Магнитогорского металлургического комбината.

Разрешить совершение публичным акционерным обществом Росбанк сделок по приобретению принадлежащих компании «Сосьете Женераль», — указано в документе.

В мае 2022 года французская компания Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка «Интерросу». Последняя компания принадлежит совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. А в январе 2023 года миллиардер Потанин возглавил рейтинг 25 новых собственников активов иностранных компаний в России, по оценке Forbes. По данным издания, валовая прибыль от новых зарубежных вложений предпринимателя составила 49,1 млрд рублей.