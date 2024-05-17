Путин рассказал, с чем связана реформа высшего образования в России Путин: реформа высшего образования в России связана с запросами работодателей

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Реформа высшего образования в России связана с запросами работодателей и выстраиванием приоритетов, заявил в Харбинском политехническом университете президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, перевод студентов из-за рубежа в российские вузы не потребует перехода на ступень ниже.

Речь идет не о какой-то глобальной реформе, а речь идет о том, чтобы выставить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании, и специалисты пришли к выводам о том, что нам в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была еще в Советском Союзе, сделав поправку, конечно, на требования сегодняшнего дня, — сказал Путин.

Ранее руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин рассказал, что после реформы высшего образования бакалавриат превратится в специалитет. По его словам, с введением новой терминологии система образования вернется к версии, которая была в СССР.

Эксперт отметил, что с трудностями столкнутся студенты, которые будут завершать обучение по программе бакалавриата и переходить в магистратуру в 2025 году и позже. Также не до конца понятно, что именно будет указано в дипломах выпускников.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что отмена бакалавриата нужна для возвращения к советской системе образования. Парламентарий подчеркнул, что в рамках этого также следует отменить ЕГЭ. По его мнению, такая система «натаскивает детей на шаблонное мышление».