Путин предупредил об угрозе голода и масштабных социальных потрясений

Фото: Mohammed Al-Wafi/XinHua/Global Look Press

В нынешних условиях возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в самых бедных странах, заявил президент России Владимир Путин. На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) глава государства подчеркнул, что к этому ведет, в частности, растущая волатильность мировых цен на энергоносители и продовольствие. В итоге, по его словам, качество жизни ухудшается и в развитых, и в развивающихся странах, передает РИА Новости.

Нашему совещанию, другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары. Это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах, — сказал Путин.

Также глава государства призвал ликвидировать все искусственные преграды для восстановления цепочек поставок товаров. Он подчеркнул, что в глобальной политике происходят серьезные изменения. По словам Путина, мир становится многополярным, а Азия начинает играть ключевую роль.

Кроме того, президент заметил, что сейчас одним из самых острых вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане. Кабул, по его словам, оказался неспособен справиться с проблемой терроризма после 20 с лишним лет присутствия НАТО и США.