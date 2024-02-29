Путин рассказал, как Россия ответит на расширение НАТО Путин заявил о необходимости укрепления российской армии на западных границах

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Расширение НАТО на Восток за счет включения в свой состав Швеции и Финляндии подталкивает Москву к новым мерам, заявил президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что расширение Альянса создает необходимость в укреплении группировок Вооруженных сил РФ, расположенных на западных границах страны.

Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии, — заявил президент.

Путин также обвинил страны Запада в попытке измотать Россию, втянув ее в новую гонку вооружений. Президент подчеркнул, что западные державы уже применяли такую тактику в 1980-е годы, чтобы измотать Советский Союз. Кроме того, США и Евросоюз пытаются «демонизировать» образ России, обвиняя ее в желании напасть на Европу, отметил он.

Отдельное внимание глава государства уделил обвинениям в адрес России, согласно которым Москва якобы планирует разместить в космосе ядерное оружие. Президент назвал эти заявления вбросом, выгодным правительству США. По его словам, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Россию к переговорам.