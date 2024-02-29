Путин объяснил, как страны Запада пытаются измотать Россию Путин обвинил страны Запада в развязывании новой гонки вооружений с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Власти стран Запада, в том числе США, пытаются вновь втянуть Россию в гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. По его словам, западные державы хотят «повторить трюк», как они это сделали с Советским Союзом в 1980-е годы. При этом он подчеркнул, что в своих заявлениях США и ЕС «демонизируют» Россию, обвиняя ее в желании напасть на Европу.

Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом, — заявил Путин.

Глава государства также отдельно прокомментировал заявления журналистов из США, утверждающих, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. Он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности и является вбросом, выгодным США. По словам Путина, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к переговорам в выгодном для себя положении.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. В зале присутствуют не только члены Госдумы и Совета Федерации, но и общественные деятели, предприниматели и военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции.