Путин раскрыл детали боевых действий под Курском Путин: ВС РФ положили конец преступной провокации Киева в Курской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Армия РФ положила конец провокации Киева, который попытался захватить часть российской территории, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, 26 апреля 2025 года ВС РФ разгромили группировки ВСУ, находившиеся в указанном регионе. Заявление главы государства приводится на официальном сайте Кремля.

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации, — сказано в заявлении.

Также Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ под Курском согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности президент указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Ранее председатель Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от ВСУ, скоро установят в Пхеньяне. Как подчеркнул лидер, к могилам будут возложены цветы.