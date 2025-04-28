Армия РФ положила конец провокации Киева, который попытался захватить часть российской территории, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, 26 апреля 2025 года ВС РФ разгромили группировки ВСУ, находившиеся в указанном регионе. Заявление главы государства приводится на официальном сайте Кремля.
Вооруженные силы Российской Федерации в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации, — сказано в заявлении.
Также Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ под Курском согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности президент указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.
Ранее председатель Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от ВСУ, скоро установят в Пхеньяне. Как подчеркнул лидер, к могилам будут возложены цветы.