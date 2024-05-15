Путин рассказал об уровне безработицы в России Путин: безработица в России находится на исторически низком уровне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия добилась того, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне, заявил на встрече с командующими войсками российских военных округов глава государства Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на официальном сайте президента России, расходы на оборону связаны с гражданскими отраслями производства и дают толчок развитию промышленности в целом.

Мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране (у нас безработица на исторически минимальном уровне находится сегодня), — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что «взаимоотношение между так называемыми „пушками“ и „маслом“» должно быть вписано в стратегию развития государства.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в течение 2024 года доходы граждан страны увеличатся на 5,3%. По его словам, в номинальном выражении, согласно прогнозам специалистов, ожидается повышение данного показателя на 12,3%.