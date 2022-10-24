Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению ВС России Кремль: Путин 25 октября проведет заседание координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября проведет заседание созданного при правительстве РФ координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил на фоне спецоперации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Сообщается, что с докладами выступят премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

25 октября Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, — говорится в сообщении.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, Путин подписал 21 октября. Также был утвержден состав совета.

Глава государства также объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал соответствующий режим и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.