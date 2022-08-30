Путин проведет важную встречу с главой Росгвардии Золотовым Песков: Путин проведет важную встречу с главой Росгвардии Золотовым

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Виктор Золотов

Президент России Владимир Путин 30 августа проведет важную встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что Золотов выступит с открытым докладом перед президентом. Одной из главных тем станет спецоперация на Украине.

Президент работает в Кремле. У него запланировано несколько важных встреч на сегодня. Открытым будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии Золотова, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что спецоперация идет методично и в соответствии с планами, все цели будут достигнуты. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе о планах вернуть стране территории.

В недавнем видеообращении, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Пул N3», Зеленский пообещал вернуть Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей «от Змеиного до Керченского пролива».