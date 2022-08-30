Песков: спецоперация на Украине идет по плану

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Спецоперация на Украине идет методично и в соответствии с планами, все цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе о планах «вернуть» стране территории, которые она считает своими.

Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты, — подчеркнул Песков.

В недавнем видеообращении, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Пул N 3», Зеленский пообещал «вернуть» Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей «от Змеиного до Керченского пролива».

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары.