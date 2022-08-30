Обещания Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс назвали шаманизмом Политолог Марков: обещание Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс похоже на пропаганду Гитлера в конце войны

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Владимир Зеленский

Обещание президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс, а также Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую области и акваторию Черного и Азовского морей — «сугубо пропагандистские заявления», рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, очередное выступление руководителя соседнего государства похоже на «информационный шаманизм» и гитлеровскую пропаганду, обещавшую до весны 1945 года победить Красную армию.

Сугубо громкие пропагандистские заявления. Гитлер весной 1945 года говорил, что Германия победит. Зеленский ничего никогда не будет решать. Выступление направлено на украинское население, у него нет возможности иметь различные точки зрения, доступ к российскому сегменту Интернета блокируется. Полноценное тоталитарное общество. [Заявление Зеленского] — информационный шаманизм, как шаман, который производит символические действия, — отметил эксперт.

В недавнем видеообращении, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Пул N 3», Зеленский пообещал «вернуть» Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей «от Змеиного до Керченского пролива».

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары.