Путин призвал замедлить рост цен в России Путин: инфляция в России остается на уровне более 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инфляция в России на данный момент остается высокой и составляет больше 10%, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам. По его словам, которые цитирует пресс-служба Кремля, необходимо стремиться к устойчивому замедлению роста цен.

Пока еще на высоких отметках — более 10% — остается инфляция. Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики, — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка усложняется, а товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы. Главное для страны сейчас — использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта, резюмировал Путин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Центробанк России уже в мае может начать снижать ключевую ставку. Он подчеркнул, что высокий показатель позволил стабилизировать уровень инфляции, которая пошла на спад. Именно этот факт и является показателем того, что есть все шансы на снижение ключевой ставки, считает депутат.

До этого стало известно, что если снижение ключевой ставки начнется в конце 2025 года, то «кредитный ренессанс» можно ожидать не раньше второй половины 2026-го. Как считает заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков, маловероятно возвращение к низким ставкам и доступному кредитованию в ближайшие годы даже при смягчении монетарной политики.