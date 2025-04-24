Глава ВТБ оценил вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ к концу года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Костин

Для постепенного снижения ключевой ставки Центробанком России к концу нынешнего года есть все основания, считает руководитель ВТБ Андрей Костин. Однако этот показатель будет оставаться на весьма высоком уровне в течение длительного времени, передает ТАСС.

Ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно — скажем, до 19%. На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой, — прокомментировал глава ВТБ.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Центробанк России уже в мае может начать снижать ключевую ставку. Он подчеркнул, что высокий показатель позволил стабилизировать уровень инфляции, которая пошла на спад. Именно этот факт и является показателем того, что есть все шансы на снижение ключевой ставки, считает депутат.

Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки необходимостью снизить влияние инфляции на кошельки граждан страны и предпринимателей. По ее словам, такая мера позволила россиянам в меньшей степени ощущать на себе повышение цен.