Путин призвал увеличить несырьевой неэнергетический экспорт РФ на две трети Путин поставил задачу нарастить несырьевой неэнергетический экспорт к 2030 году

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Доля несырьевого неэнергетического российского экспорта должна быть увеличена как минимум на две трети за последующие шесть лет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что поставки готовой высокотехнологичной продукции выросли.

Такой несырьевой неэнергетический экспорт мы будем активно поддерживать, и к 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023-м, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявлял, что перевозки по Северному морскому пути в перспективе могут увеличиться до 150 млн тонн. Глава государства отметил, что продолжится строительство инфраструктуры Севморпути, будет сформирована комиссия по развитию арктических регионов.

До этого российский лидер отмечал, что Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, даже несмотря на санкции. По его словам, РФ, несмотря на все препятствия, расширяет логистику и географию сотрудничества. Также он заявил, что Москва продолжает результативно работать с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу, обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли — на 4,7%, пояснил президент.