Путин анонсировал увеличение объемов перевозок по Севморпути в полтора раза Путин: перевозки по Севморпути вырастут до 150 млн тонн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объемы грузоперевозок по Северному морскому пути в перспективе могут увеличиться до 150 млн тонн, сообщил на полях ПМЭФ президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что строительство инфраструктуры данного морского пути продолжится.

Продолжим развивать структуру Севморпути, строить подходы к арктическим портам. Сформируем комиссию по развитию арктических регионов. Прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по северным коридорам вырастет в полтора раза, в первую очередь за счет повышения конкурентоспособности этого маршрута, — сказал Путин.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что Россия и Китай обсуждают вопросы страхования грузов, которые отправляются по маршруту Северного морского пути. По его словам, это позволит привлечь больше судовладельцев к использованию водной трассы.

Трутнев добавил, что интенсивность использования Севморпути растет, и назвал маршрут конкурентоспособной мировой артерией. Он идет мимо северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты РФ.