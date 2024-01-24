Трутнев назвал способ нарастить интенсивность использования Севморпути Трутнев: РФ и КНР ведут переговоры о страховании грузоперевозок по Севморпути

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Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Россия и Китай обсуждают вопросы страхования грузов, которые отправляются по маршруту Северного морского пути (СМП), сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, это позволит привлечь больше судовладельцев к использованию водной трассы.

Сейчас очень многие судовладельцы не пользуются Северным морским путем, просто потому что груз не страхуется. А страховать надо. На встрече с представителями Китайской Народной Республики мы об этом говорили, потому что в Китае очень могучая банковская система, им бы это было вполне по плечу, — сказал он.

Трутнев добавил, что интенсивность использования СМП растет, и назвал маршрут конкурентоспособной мировой артерией. Он идет мимо северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты РФ.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ноябре 2023 года заявил, что рост напряженности на Ближнем Востоке поднимает геостратегическую роль Северного морского пути на беспрецедентную высоту. По его словам, весь мир с большим интересом наблюдает за СМП и стремится участвовать в его развитии.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что США хочется, чтобы Северный морской путь принадлежал им, поскольку в Вашингтоне осознают потерю контроля над Арктикой. По его словам, Россия и Китай сами определят, куда идти и в каком направлении. Военный эксперт отметил, что Северный морской путь является перспективным маршрутом, который выгоден обеим странам.