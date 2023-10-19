«Отбирают и тащат за границу»: Путин о юных хоккеистах в России Путин: надо разобраться с дельцами, которые «тащат за границу» юных хоккеистов

Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал тенденцию, когда юных российских хоккеистов «отбирают и тащат за границу». Глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми, которое транслирует Кремль, поручил разобраться с такими «дельцами» Министерству спорта и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку.

Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда отрегулированный и благородный, — подчеркнул Путин.

Ранее спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за американский «Вашингтон Кэпиталз», может побить рекорд канадского спортсмена Уэйна Грецки в НХЛ и стать самым результативным игроком лиги. Он подчеркнул, что, когда россиянин одержит верх, это будет «достижение всех времен и народов».

В свою очередь Путин в интервью Медиакорпорации Китая признался, что продолжает с удовольствием играть в хоккей. По его словам, этот вид деятельности захватывает и дает возможность по-настоящему отдохнуть от дел. Президент вспомнил, что кататься на коньках он начал 10 лет назад. До этого времени он не умел на них даже стоять.