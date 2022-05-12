Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить рельные доходы россиян. Глава государства также предложил обсудить дополнительные шаги для улучшения экономической динамики и увеличения возможности бизнеса и регионов РФ.

Важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны, — сказал глава государства.

Президент так же подчеркнул, что ряд решений в данном направлении уже принят.

Глава государства ранее констатировал факт укрепления рубля. По словам Путина, национальная валюта РФ демонстрирует сегодня лучшую динамику среди всех валют мира. Он также упомянул о снижении темпов инфляции - по его словам, они сократились в несколько раз к уровню марта и приблизились к целевому ориентиру банка России.

Накануне российский президент заявил, что РФ должна стать независимой от технологий Запада. По его мнению, значительный вклад в достижение поставленной цели сыграет цифровая экосистема «Сириус». Путин считает, что с её помощью Россия укрепит «технологический суверенитет» страны.