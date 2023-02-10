Путин: лесная промышленность попала в сильную зависимость от иностранцев Путин призвал преодолеть зависимость лесопромышленной отрасли от иностранных технологий

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В лесопромышленной отрасли сохраняется высокая зависимость от иностранных технологий, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, лесопромышленный комплекс должен переходить на отечественное оборудование.

Конечно, ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. К сожалению, [в этой сфере] пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров, — сообщил президент на совещании по развитию лесопромышленной отрасли.

Глава государства отметил, что необходимо модернизировать целлюлозно-бумажную промышленность и осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что на совещании у министра экономического развития Максима Решетникова поддержали часть предложений лесопромышленных компаний о дополнительных мерах помощи отрасли. В частности, речь идет об увеличении предельного размера субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции с 300 до 500 млн рублей. Также правительство разрешит транзит пиломатериалов через Казахстан и изменит порядок расчета арендной платы за пользование лесными участками.

Ранее в пресс-службе «Рослесинфорга» сообщили, что Россия нарастила экспорт пиломатериалов на 10% с января по май 2022 года, несмотря на множественные санкции. Отечественные компании поставляют за рубеж доски, брус, пиловочник, балансовую древесину и фанкряж. Около 70% поставок пришлось на страны Азии.