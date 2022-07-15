Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Григорию Лепсверидзе (Лепсу). В тексте указа, опубликованного на сайте правовой информации, прописано, что автор «Рюмки водки на столе» получил почетное звание благодаря вкладу в развитие эстрадного искусства.
За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Григорию Лепсверидзе, — написано в президентском указе.
Кроме того, Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» вокалистку Эдиту Пьеху.
Ранее российский глава присвоил наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной бригаде спецназа, сообщается на официальном портале правoвой информации.