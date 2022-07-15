Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Григорию Лепсверидзе (Лепсу). В тексте указа, опубликованного на сайте правовой информации, прописано, что автор «Рюмки водки на столе» получил почетное звание благодаря вкладу в развитие эстрадного искусства.

За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Григорию Лепсверидзе, — написано в президентском указе.

Кроме того, Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» вокалистку Эдиту Пьеху.

Ранее российский глава присвоил наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной бригаде спецназа, сообщается на официальном портале правoвой информации.