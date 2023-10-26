Путин присвоил почетное звание инженерно-саперному полку Путин присвоил гвардейское наименование 32-му инженерно-саперному полку

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как отмечается, решение принято в связи с массовым героизмом и отвагой личного состава.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 32-му инженерно-саперному полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в документе.

В июне наименование «гвардейская» получила 61-й зенитная ракетная бригада. Решением главы государства также отмечен героизм, отвага, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите страны.

Накануне Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что российские инженерные войска не стоят на месте и применяют новые средства поиска и обезвреживания мин. По его словам, саперы защищены «от пят до макушки» только в российских войсках. А теперь российские специалисты разработали специальную обувь, способную смягчить действие взрывной волны от боеприпаса.