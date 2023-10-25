Российский полковник рассказал о разработке спецобуви для саперов Полковник Сайфуллин: для российских саперов разработали специальную обувь

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России разработали специальную обувь для саперов, заявил Герой России полковник Рустам Сайфуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, она способна смягчить действие взрывной волны от боеприпаса, чтобы «более-менее сохранить ноги».

Разработана специальная обувь для сапера. Чтобы если даже он наступит на мину, смягчить, остановить действие взрывной волны от непосредственно боеприпаса, чтобы более-менее сохранить его ноги, — рассказал он.

По его словам, российские инженерные войска не стоят на месте и применяют новые средства поиска и обезвреживания мин. Он уточнил, что саперы защищены «от пят до макушки» только в российских войсках.

Ранее Сайфуллин прокомментировал боеспособность натовской бронетехники, переданной на Украину. Он отметил, что инженерные машины оказались не приспособлены к условиям в зоне СВО. Они часто застревали в грунте, и их приходилось вытаскивать. По его словам, Киев запрашивал у Запада технику для разминирования, поскольку своей Вооруженным силам Украины не хватает.

На прошлой неделе стало известно, что российские разработчики создали дрон, способный обнаруживать и ликвидировать мины на расстоянии путем радиоэлектронного подрыва. Беспилотник «Стрекоза» может находить мины с электронным взрывателем и самодельные радиоуправляемые взрывные устройства.