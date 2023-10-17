В России создали дрон-сапер «Стрекоза» для дистанционного уничтожения мин

Фото: STT Group

Беспилотник «Стрекоза»

Российские разработчики создали дрон, способный обнаруживать и ликвидировать мины на расстоянии путем радиоэлектронного подрыва, сообщил технический директор предприятия-производителя АО «Группа защиты-ЮТТА» Игорь Стукало. По его словам, которые приводит РИА Новости, беспилотник «Стрекоза» может находить мины с электронным взрывателем и самодельные радиоуправляемые взрывные устройства

Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облёт территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На «Стрекозе» закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины, — рассказал Стукало.

Весит «Стрекоза» 12 килограммов и может провести в воздухе 50 минут. Работает в двух режимах — в ручном и автономном. Дрон уже прошел проверку в зоне специальной военной операции и подтвердил свою эффективность.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали БПЛА самолетного типа ММ-1, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы. Аппарат выполнен из пенопласта. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и «минимальный набор винтиков».